Fetö Davasında Tanıktan Şok Sözler: Kuran-ı Kerim Yaktırdılar

İZMİR'de görülen FETÖ/PDY davasında tanık olarak dinlenen O.İ., darbe girişiminin ardından örgüt talimatıyla Kuran-ı Kerim yaktıklarını itiraf etti.

İZMİR'de görülen FETÖ/PDY davasında tanık olarak dinlenen O.İ., darbe girişiminin ardından örgüt talimatıyla Kuran-ı Kerim yaktıklarını itiraf etti.



FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen İ.G.'nin tutuksuz yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan aldığı 5 yıl hapis cezası ertelenen O.İ. tanık olarak dinlendi. O.İ., örgütün talimatıyla Kuran-ı Kerim yaktıklarını söyledi. Örgütün 'dini bütün ve vatansever öğrencileri okutacağız' yalanıyla insanları kandırdığını anlatan O.İ., "FETÖ, darbe girişiminden sonra 'gözaltına alınan insanlara cezaevinde tecavüz ediyorlar, sohbete katılan hanımlara işkence yapıyorlar' şeklinde propaganda yaptı. Gözaltındayken bunların yalan olduğunu, örgütün bizi kandırdığını anladım. Bize 'kitapları saklayın ve yakın' dediler. Bize Kur'an-ı Kerim'i yaktırdılar. Beynimiz gitmiş efendim. Şimdi utanıyorum ama bakıyorum FETÖ'cüler şimdi her şeyi inkar ediyor" dedi. Mahkeme başkanının, "Kur'an-ı Kerim'i niye yaktınız" sorusuna da O.İ, "Çünkü bizi korkuttular. Bir arkadaşımıza şiş soktular, 'sohbete giden hanımlara işkence yapıyorlar' diye korku saldılar. Ben şimdi bu yalanları herkese anlatıyorum" yanıtını verdi.



FETÖ'nün sözde mütevelli heyetlerinin bulunduğu sohbetlere sadece güven kazanan örgüt üyelerinin katıldığını, bu sohbetlerde örgüt yöneticilerinin "Türkiye'de eğitim gören çocukların, belli bir aşamaya geldikten sonra, yurt dışında ülkeyi temsil edeceğini" söylediklerini belirten O.İ., 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bile örgüte inandığını dile getirdi.



Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. - İzmir

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