FETÖ davasında yargılanan Doç. Dr. Oğuztürk'e 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüte ilişkin verdiği bilgilerden dolayı Oğuztürk'ü 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burcu Kalkan Oğuztürk ve avukatı katıldı. Sanık Oğuztürk son savunmasında, verdiği ifadelerle 35 kişiyi teşhis ettiğini belirterek "Benim verdiğim bir kısım isimlerde Bylock çıktı, gözaltı listesi oluşturuldu. Beraatime karar verilmesini talep ederim. Mahkeme aksi kanaatte ise tüm lehe olan hükümler uygulansın. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasını da kabul ediyorum" dedi.

CEZASI 1 YIL 8 AY HAPSE DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanık Burcu Kalkan Oğuztürk'ün 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Heyet, sanığın Bylock ve Kakao Talk programını kullanması, dosyada bulunan dijital rapor ve whatsapp yazışmalarından anlaşıldığı üzere sanığın örgüt içerisindeki konumu, örgüte sağladığı fayda dikkate alarak 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini samimi olarak anlattığı, 35 kişiyi teşhis ettiği, sanığın beyanları üzerine henüz görevde bulunan bir çok hakim ve savcı ile ilgili soruşturma başlatıldığı, verdiği bilgilerin örgütün çökertilmesine ilişkin olması ve bu bilgilerle bir kısım şüphelilerin açığa çıkması ve yakalanması dikkate alınarak verilen ceza 2 yıla indirildi. Heyet, sanığın yargılama sırasındaki hal ve tavrını da dikkate alarak cezasını 1 yıl 8 aya düşürdü. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaatin oluşması ve sanığın sabıkasız oluşunu da göz önüne alan heyet, sanık Oğuztürk hakkında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullananlara yönelik soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

- İstanbul