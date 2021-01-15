FETÖ'den yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'na beraat kararı - Son Dakika

FETÖ'den yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'na beraat kararı

15.01.2021 15:49
FETÖ'den yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'na beraat kararı, System.String[]

FETÖ'nün "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olduğu ileri sürülen, eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu, yargılandığı davada beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında yargılanan, eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı, emekli tuğgeneral Celal Başoğlu için mahkeme kararını verdi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, avukatı ile katılan Başoğlu, mahkeme heyetinden beraatini istedi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu, mahkeme heyetinin kararı sonucunda beraat etti.

NE OLMUŞTU?

23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı.

Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülmüştü.

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Kütahya, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'den yargılanan emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'na beraat kararı - Son Dakika


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