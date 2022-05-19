FETÖ davasında yargılanan şahsa 1 yıl 10 ay hapis cezası

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile yargılanan şahıs, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde S.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya duruşmaya, tutuksuz yargılanan S.T. ile sanık avukatı katıldı. Duruşmada kendisini savunan S.T., "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. O zaman bunun bir suç olduğunu bilmiyordum. Hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum, iş başvurusunda bulundum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan sanık S.T.'yi 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU