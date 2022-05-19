FETÖ davasında yargılanan şahsa 1 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ davasında yargılanan şahsa 1 yıl 10 ay hapis cezası

19.05.2022 09:33
FETÖ davasında yargılanan şahsa 1 yıl 10 ay hapis cezası

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile yargılanan şahıs, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile yargılanan şahıs, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde S.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya duruşmaya, tutuksuz yargılanan S.T. ile sanık avukatı katıldı. Duruşmada kendisini savunan S.T., "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. O zaman bunun bir suç olduğunu bilmiyordum. Hayatımı yoluna koymaya çalışıyorum, iş başvurusunda bulundum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan sanık S.T.'yi 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası FETÖ'den yargılanan 20 üniversite personelinden 2'sine hapis cezası Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi Adana'da 5 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kastamonu, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ davasında yargılanan şahsa 1 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:39:29. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ davasında yargılanan şahsa 1 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement