FETÖ davasında yeniden yargılanan eski polise 7,5 yıl hapis - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılandığı davada, eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık eski Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halil D. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada ilk önce esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Halil D'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği ve örgütsel toplantılara katıldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinini devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca diğer sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. yönünden tefrik kararı verilerek yargılamalarına ayrı bir esas üzerinden devam edilmesini istedi.

Sanık Halil D, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Halil D'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi.

Heyet, dört sanık yönünden ise dava dosyasının tefrik edilmesine karar vererek yargılamalarına ayrı bir esas üzerinden devam edilmesini kararlaştırdı.