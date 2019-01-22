Son Dakika Haberleri: Fetö'den 1 Asker Tutuklanırken, 16 Askere de Adli Kontrol Verildi

Fetö'den 1 Asker Tutuklanırken, 16 Askere de Adli Kontrol Verildi

1 saat önce

FETÖ'den 1 asker tutuklanırken, 16 askere de adli kontrol verildiKIRIKKALE - Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 30 askerden 28'i gözaltına alındı.

FETÖ'den 1 asker tutuklanırken, 16 askere de adli kontrol verildi

KIRIKKALE - Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 30 askerden 28'i gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 askerden 1'i tutuklanırken, diğer 16 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 asker de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Adıyaman, Aksaray, Bursa, Denizli, İzmir, Sakarya, Şırnak, Hatay ve Hakkari'de tespit edilen örgüte bağlı gözaltına alınan 28 şüpheliden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 askere de tutuklama kararı verildi. Diğer 1 asker de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 askerin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde E.B., M.D., E.K., O.K., H.C. ve M.K. adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Diğer 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

TSK, Kırıkkale, 3. Sayfa
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