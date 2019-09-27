Son Dakika Haberleri: FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol
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FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol

5 dakika önce

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 3'ü meslekten ihraç komiser yardımcısı 4 kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol, System.String[]

Samsun'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 3'ü meslekten ihraç komiser yardımcısı 4 kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


"2011 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı" sorularının FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 avukat, 1 özel okul öğretmeni ve 3 ihraç komiser yardımcısı olmak üzere 5 kişi Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakılırken, avukat Ö.M.E. ile eski komiser yardımcıları A.T., O.Ç. ve N.H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:01 Kaynak: İHA
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