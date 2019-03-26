Fetö'den 11 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında biri avukat, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında biri avukat, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Uşak, Çorum, Eskişehir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı saptandı. Şüpheliler arasında Aydın Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu bildirildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:57 Kaynak: DHA
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