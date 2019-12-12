FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı

6 saat önce

AKSARAY'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Uzman Çavuş Y.E.D. (24) yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı, System.String[]

AKSARAY'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Uzman Çavuş Y.E.D. (24) yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY üyeliğinden Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen, hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen Uzman Çavuş Y.E.D.'nin, kent merkezindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda Y.E.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.D. cezaevine gönderildi.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
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