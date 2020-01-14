FETÖ'den 12 ilde 17 zanlı gözaltında - Son Dakika
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FETÖ'den 12 ilde 17 zanlı gözaltında

6 saat önce

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'den 12 ilde 17 zanlı gözaltında, System.String[]

Tokat merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmede; Tokat merkezli olarak yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütünün il mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile 12 ilde toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik adli işlemlere başlandığı bilgisinin paylaşılırken, şahısların bulundukları illerde gözlem altında olduğu öğrenildi. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
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