FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
09.09.2021 09:45
Adana'da FETÖ üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Adana'da FETÖ üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Soysal Güvenlik Kurumu Adana İl Müdür Yardımcılığı yaparken 15 Temmuz 2016'dan sonra FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla yakalanan ve memurluktan atılan Mustafa A.'nın aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığını belirledi. Polis ayrıca polis memuruyken FETÖ üyesi olmaktan meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Hasan Ş.'nin de olduğunu tespit etti. Polis bu iki tespitin ardından hükümlüleri yakalamak için çalışma yaptı. Polis hükümlüleri evlerine yaptığı baskınla yakaladı. Emniyete getirilen hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA
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