FETÖ'den 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

FETÖ'den 13 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Malatya'da, FETÖ bağlantılı 13 şüpheli ihraç edilmiş eski emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den 13 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da, FETÖ bağlantılı 13 şüpheli ihraç edilmiş eski emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.


FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında, 2009 Yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde,Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumları Zararına Dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Malatya merkezli, 15 adreste eş zamanlı yapılan operasyon ile 13 şüpheli ihraç eski emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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