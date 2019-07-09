Son Dakika Haberleri: FETÖ'den 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
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FETÖ'den 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'den 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:22 
İstanbul, Ekonomi
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