Fetö'den 20 Askere Gözaltı Kararı
43 dakika önce
Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale
merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara
, Balıkesir
, Düzce
, Mersin
, Konya
, İstanbul
, İzmir
, Tunceli
ve Tekirdağ
'da tespit edilen örgüte bağlı 20 askerin daha kimliği belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince çalışma başlatıldı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:54 Kaynak: İHA
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