Son Dakika Haberleri: FETÖ'den 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ'den 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'den 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:45 

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti "Davetkar Kadın" Söylemiyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlardan Özür Diledi

Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]