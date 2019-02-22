FETÖ'den 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:45
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