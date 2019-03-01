Fetö'den 3 Askeri Personel Tutuklandı
42 dakika önce
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri ve sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3 üst düzey askeri personel tutuklandı.
Kocaeli
merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri ve sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3 üst düzey askeri personel tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada 10 askeri personel ile 5 mahrem abi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Kocaeli, İstanbul
, Balıkesir
, İzmir
, Sivas
ve Aydın
'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, görevinden istifa etmiş olan 1 üsteğmen, 7 astsubayın olduğu 10 askeri personel ile 1 mahrem abi, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şahıstan 1 açıkta binbaşı, istifa etmiş 1 üsteğmen ile 1 açıkta astsubay tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:01 Kaynak: İHA
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