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FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

FETÖ'den 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.


Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 subay, 10 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli ( 8 aktif çalışan, 3 görevden uzaklaştırma, 1 emekli) şahsın 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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