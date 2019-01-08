Son Dakika Haberleri: Fetö'den 4 Astsubaya Gözaltı

Fetö'den 4 Astsubaya Gözaltı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 4 muvazzaf astsubay FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fetö'den 4 Astsubaya Gözaltı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 4 muvazzaf astsubay FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubaylar A.O.E., İ.Z., O.M. ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Bandırma, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:39:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den 4 Astsubaya Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]