Fetö'den 4 Astsubaya Gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 4 muvazzaf astsubay FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 4 muvazzaf astsubay FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli muvazzaf astsubaylar A.O.E., İ.Z., O.M. ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı