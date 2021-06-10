FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı bulunan öğretmen jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı bulunan öğretmen jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KYH ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen C.K. yargılandığı Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen C.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Jandarma ekipleri C.K.'nin Kavak ilçesinin Yaşardoğu Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Jandarma yaptığı takip sonucu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen C.K. adi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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