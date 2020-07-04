FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa 'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen polis H.B'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu