FETÖ'den 6 yıl 9 ay ceza alan eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'den 6 yıl 9 ay ceza alan eski öğretmen tutuklandı
14.09.2021 18:36
Samsun'da Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yargılandığı mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen U.Y. (39) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu U.Y.'yi Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen U.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(Muhammer Ay/İHA)
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