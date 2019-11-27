Son Dakika Haberleri: FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski hakim tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski hakim tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski hakim tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın hakim polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin...

FETÖ'den 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası alan eski hakim tutuklandı, System.String[]

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın hakim polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim Sevgi Seyhan, 2018 yılı Şubat ayında yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince savcı eşi Yasin Seyhan ile birlikte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu olan Yasin Seyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken tutuksuz olan Sevgi Seyhan'ın cezası kesinleşince Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen eski hakim Sevgi Seyhan adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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