FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K., saklandığı evde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada FETÖ'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın Kahramanmaraş merkezde olduğu bilgisine ulaştı. Polisin, tespit edilen adrese yaptığı operasyonda, Halil K., yakalandı.Gözaltına alınan Halil K. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.