FETÖ'den 7 yıldır aranan emniyet müdürü yakalandı; 'Geri döneceğiz' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'den 7 yıldır aranan emniyet müdürü yakalandı; 'Geri döneceğiz' dedi

01.08.2023 13:16

FETÖ'den 7 yıldır aranan 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçmayı planlarken Ankara'da yakalandı. Eser'in, kendisini yakalayan ekiplere, 'Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz' dediği belirtildi.

FETÖ'den 7 yıldır aranan 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçmayı planlarken Ankara'da yakalandı. Eser'in, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SÜREKLİ KILIK VE ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır aranan görevinden ihraç 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in yerini tespit etti. Kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat eden Eser, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Eser'in üzerinde sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ simgesi olarak bilinen 1 dolar, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

"SİZ BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ"

Firari şüphelinin kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgusu sürüyor.

Hala akıllanmamış! Yakalanan FETÖ firarisi emniyet müdürü 'Geri döneceğiz' dedi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • idris sağsöz: demekki siyasi kadro hala devam ediyor Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Fatih Bozoglu: Ülkedeki adaletsizliğin temelide araştırılmalı, 20-30 Suç kaydı olanları salıverenler kimler ne gerekçe ile salınıyor onlarda bi araştırılmalı Cevap Yaz 26 1 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: 30 YIL EMNİYETTE ÇALIŞTIM ALNIMIN AKI İLE EMEKLİ OLDUM,20 YAŞINDAN BERİ BU TİPLERİ BİLİRİM,SİNSİ,VASIFSIZ OLMALARINA RAĞMEN HERZAMAN İSTEDİKLERİ HERŞEYİ YAPTILAR AMA O DEVİRLER BİTTİ YAYLANIN BAKALIM DAM YERİNE. Cevap Yaz 125 19 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den 7 yıldır aranan emniyet müdürü yakalandı; 'Geri döneceğiz' dedi - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Ali Mahir Başarır, 'CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir' dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı
14:30 Ali Mahir Başarır, "CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir" dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı
14:32 Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım
14:27 Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım
14:20 Son Dakika: Memurların 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme pazarlığı başladı: Masada yüzde 110'luk zam talebi var
14:15 Son Dakika: Memurların toplu sözleşme pazarlığı başladı: 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar
14:15 Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç: Yeniden Refah Partisi İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu kullanacak
14:12 Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı! Yeniden Refah, TBMM'deki oylamada ret oyu kullanacak
13:21 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Meydana Gelen Cinayetlerle İlgili Gözaltına Alınan Şüpheli İfadeler Verdi
13:19 Tekelde 2 genci öldüren Tarık Özer kendini böyle savundu: Rencide edici paylaşımlarla bizi küçük düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 14:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ'den 7 yıldır aranan emniyet müdürü yakalandı; 'Geri döneceğiz' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement