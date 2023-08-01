FETÖ'den 7 yıldır aranan emniyet müdürü yakalandı; 'Geri döneceğiz' dedi

FETÖ'den 7 yıldır aranan 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçmayı planlarken Ankara'da yakalandı. Eser'in, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SÜREKLİ KILIK VE ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıldır aranan görevinden ihraç 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in yerini tespit etti. Kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat eden Eser, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı.

ÜZERİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Eser'in üzerinde sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ simgesi olarak bilinen 1 dolar, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayarı, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

"SİZ BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ"

Firari şüphelinin kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Şüphelinin, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgusu sürüyor.