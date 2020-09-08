FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında - Son Dakika

FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındığı ileri sürelen bir astsubay gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındığı ileri sürelen bir astsubay gözaltına alındı. Ediniline bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hakkında yakalama kararı çıkartılan Astsubay H.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Son Dakika: Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu

Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika: Diyanet İşleri, Heybeliada'daki binanın pandemi hastanesi olması halinde iade etmeye hazır

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı

Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı

Roma'da oynayan Nicolo Zaniolo'nun sol diz ön çapraz bağları koptu

18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Akrabaları tarafından darbedilen kadın: Ölmeden önce sesimizi duyun

Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu

Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı