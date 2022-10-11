Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma dahilinde alınan talimat gereği Samsun'da bir yüzbaşı gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda yüzbaşı olarak görevli iken açığa alınan B.A.'yı Samsun'da gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'den açığa alınan yüzbaşıya gözaltı - Son Dakika

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