Fetö'den Ankara'da Yakalanan Öğretmen Tutuklandı
1 saat önce
Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Ankara'da yakalanan öğretmen Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Ankara
'da yakalanan öğretmen Samsun
'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan fizik öğretmeni B.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. B.A.'nın 2 ayrı ByLock kaydı, Bank Asya
'da hesabı ve örgüte ait dernek üyeliği bulunduğu, doktorlara sohbet verdiği ve Çarşamba
ilçesi bölge talebe sorumlusu olduğu öğrenildi.
KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan B.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:23 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak
20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak
Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu