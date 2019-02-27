Fetö'den Araması Bulunan Eski Yüzbaşı, Sahte Kimlikle Uçağa Binmek İsterken Yakalandı
2 saat önce
Van'dan İstanbul'a sahte kimlikle gitmek isteyen ve FETÖ'den araması bulunan eski yüzbaşı, havalimanında yakalandı.
Van
'dan İstanbul
'a sahte kimlikle gitmek isteyen ve FETÖ'den araması bulunan eski yüzbaşı, havalimanında yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen bir şahsın X-Ray cihazından geçtiği esnada görevlilerce durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında R.Y. adına düzenlenmiş kimlik kartının sahte olduğunun değerlendirilmesi üzerine yapılan sorgulamada, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan eski jandarma yüzbaşı K.Ş. olduğu ve hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adli mercilere teslim edildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız
Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı