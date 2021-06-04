Denizli'de, FETÖ'den aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

DENİZLİ'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ/PDY'nin eğitim ve adliye mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirtilen10 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik, dün akşam kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda, bağlı oldukları mahrem imamla iletişim kurdukları tespit edilen, örgütün eğitim ve adliye mahrem yapılanmasına mensup, kamu görevinden ihraç 1 eski zabıt katibi ile 9 eski öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelilerden örgütün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu olduğu belirlenen M.S.B ile öğretmenlikten ihraç 9 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.