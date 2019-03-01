Fetö'den Aranan 2 Zanlı Yakalandı
39 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, tutuklandı. Gaziantep
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 2 zanlıdan birinin Adana
'da diğerinin Kahramanmaraş
'ta olduğu bilgisine ulaştı.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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