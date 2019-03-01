Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan 2 Zanlı Yakalandı

Fetö'den Aranan 2 Zanlı Yakalandı

39 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Fetö'den Aranan 2 Zanlı Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 2 zanlıdan birinin Adana'da diğerinin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

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