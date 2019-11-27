Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı

6 saat önce

Samsun polisi Ankara, Konya ve Sinop illerinden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi Samsun'da saklandıkları örgüt evinde yakaladı.

FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı, System.String[]

Samsun polisi Ankara, Konya ve Sinop illerinden Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi Samsun'da saklandıkları örgüt evinde yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İlkadım ilçesinde bulunan 2 ve Atakum ilçesinde bulunan 1 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kullanıcı kaydı olan, Ankara ilinde komiser yardımcısı olarak görevli iken 670 KHK ile kamu görevinden çıkarılan Sefer B.'yi üzerinde akrabasına ait kimlikle yakaladı. Söz konusu operasyonda Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kaydı bulunan Taha B., Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan örgüte müzahir kurumda SGK kaydı bulunan ve örgütün Ankara'da Çukurambar Semti İlköğretim Mesulü olduğu yönünde bilgi bulunan Fatma B. ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı olan Ayser G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:34:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]