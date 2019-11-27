FETÖ'den aranan 4 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı

SAMSUN - Samsun polisi Ankara, Konya ve Sinop illerinden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi Samsun'da saklandıkları örgüt evinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İlkadım ilçesinde bulunan 2 ve Atakum ilçesinde bulunan 1 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kullanıcı kaydı olan, Ankara ilinde komiser yardımcısı olarak görevli iken 670 KHK ile kamu görevinden çıkarılan Sefer B.'yi üzerinde akrabasına ait kimlikle yakaladı. Söz konusu operasyonda Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kaydı bulunan Taha B.,

Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı bulunan ve örgütün Ankara'da Çukurambar Semti İlköğretim Mesulü olduğu yönünde bilgi bulunan Fatma B. ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı olan Ayser G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.