FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı

05.07.2022 07:47

?ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini Ankara'da saklandıkları yerlerde yakaladı.

?ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini Ankara'da saklandıkları yerlerde yakaladı.

FETÖ firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı. 6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi. Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı - Son Dakika
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