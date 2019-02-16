Fetö'den Aranan Astsubay Balıkesir'de Yakalandı
1 saat önce
FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir'de yakalandı.
FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir
'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisinin soruşturmanın ardından Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:38 Kaynak: İHA
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