Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Astsubay Balıkesir'de Yakalandı

Fetö'den Aranan Astsubay Balıkesir'de Yakalandı

1 saat önce

FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir'de yakalandı.

Fetö'den Aranan Astsubay Balıkesir'de Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisinin soruşturmanın ardından Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:38 Kaynak: İHA

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