Fetö'den Aranan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Yakalandı
1 saat önce
İZMİR'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İZMİR'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Murat Sivrikaya, Yeşilyurt
'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: DHA
Ünlü İsimler, 3,5 Yaşındaki Lösemi Hastası Çocuğa İlik Donörü Olmak İçin Seferber Oldu
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Çiftlik Bank'ın Sosyal Medya Sorumlusu, Saklandığı Evde Yakalandı