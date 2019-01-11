Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Yakalandı

Fetö'den Aranan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Yakalandı

1 saat önce

İzmir'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fetö'den Aranan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Yakalandı, System.String[]
İzmir'de, Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Murat Sivrikaya, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: Davut CAN/ İZMİR, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçlarla Mücadele, İzmir, Güncel
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