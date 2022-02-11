FETÖ'den aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal, Ankara'da yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal, Ankara'da yakalandı

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal, Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip dün akşam saatlerinde ihraç edilen eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal'ı kaçmasına fırsat vermeden Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kıskıvrak yakaladı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede şeklinde kodlanan firari emniyet müdürü Ankara Organize Şube ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla dün akşam saatlerinde saklandığı kayıtsız adreste yakalandı.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin hemen sonrasında Emniyet Genel Müdür yardımcıları Muammer Bıçak, Feridun Taşçı, Adana eski Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve Personel Daire Başkanlığında görevli bulunan Emniyet Müdürleri Mahmut Azmaz ve Recep Kaplan gibi isimlerle birlikte 97 kişilik gözaltı listesinde bulunan Necmeddin Ulusal 2018 Temmuz ayında görülen davada 7 yıl 6 ay hapis asına çarptırılmıştı.

Aynı davada kendisi gibi yargılanan 16 emniyet müdüründen 11'ine 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube eski Müdürü Adem Yalçınkaya, Asayişten Sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Güvenlik Şubeden Sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin'e 10 yıl, Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi eski Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak, eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak ise 8 yıl 9 ay, Personelden Sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek de 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan İhraç Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza İnfaz kurumuna götürüldü.