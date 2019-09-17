Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı
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FETÖ'den aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı

2 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı.

FETÖ'den aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun'da yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç astsubay Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan G.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


G.B.'nin Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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