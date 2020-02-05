FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Emniyet Müdürü M.A., Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Emniyet Müdürü M.A., Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan uygulama esnasında hareketlerinden şüphelendikleri şahsın kimlik sorgusunda sahte kimlik kullandığını tespit etti. Şüphelinin FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016 yılından bu yana firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Emniyet Müdürü M.A. olduğu belirlendi. M.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
(Mehmet Kalay/İHA)
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