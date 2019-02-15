Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Eski Komiser Yol Uygulamasında Yakalandı

Fetö'den Aranan Eski Komiser Yol Uygulamasında Yakalandı

21 dakika önce

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser, Manisa'daki yol uygulamasında gözaltına alındı.

Fetö'den Aranan Eski Komiser Yol Uygulamasında Yakalandı, System.String[]
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser, Manisa'daki yol uygulamasında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yol uygulamasında kimlik sorgusu yapılan eski komiser H.E. hakkında Aydın'da yürütülen soruşturmada FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

H.E, Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen H.E'nin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: AA

Aydın, Manisa, Güncel
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