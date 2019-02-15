Fetö'den Aranan Eski Komiser Yol Uygulamasında Yakalandı
21 dakika önce
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser, Manisa'daki yol uygulamasında gözaltına alındı.
Aydın
'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser, Manisa
'daki yol uygulamasında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu
ilçesindeki yol uygulamasında kimlik sorgusu yapılan eski komiser H.E. hakkında Aydın'da yürütülen soruşturmada FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
H.E, Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen H.E'nin işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:59 Kaynak: AA
Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı
Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak
Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı
Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti