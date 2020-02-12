FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı

6 saat önce

BURDUR'da, Fetullahçı Terörö Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 2 yıldır aranan eski öğretmen çift, İstanbul'da yakalandı.

FETÖ'den aranan eski öğretmen çift yakalandı, System.String[]

BURDUR'da, Fetullahçı Terörö Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 2 yıldır aranan eski öğretmen çift, İstanbul'da yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, FETÖ/PDY yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan eski öğretmenler S.Ö. ve H.Ö. adlı çiftin, İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. Çiftin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon neticesinde, şüpheliler saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen çiftin, aynı zamanda sürekli adres ve telefon hattı değiştirerek kamufle olmaya çalıştığı, büyük bir gizlilikle örgütün yeniden yapılanması kapsamında üst düzey yönetimle en alt üyeler arasında köprü vazifesi gördüğü ve örgütün üst yönetiminden aldıkları bilgileri şifreli özel programlar vasıtasıyla diğer örgüt üyelerine aktardıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. ise tutuklandı.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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