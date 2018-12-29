Fetö'den Aranan Eski Öğretmen Yakalandı
56 dakika önce
Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
Niğde
'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin genel bilgi taramasını yaptı.
Zanlının FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen M.D. olduğu belirlendi.
M.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi
Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım