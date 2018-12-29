Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Eski Öğretmen Yakalandı

Fetö'den Aranan Eski Öğretmen Yakalandı

56 dakika önce

Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

Fetö'den Aranan Eski Öğretmen Yakalandı, System.String[]
Niğde'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin genel bilgi taramasını yaptı.

Zanlının FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen M.D. olduğu belirlendi.

M.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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