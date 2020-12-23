FETÖ'DEN ARANAN ESKİ POLİS MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika

İstanbul 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski polis müdürü, gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyon ve yakalanma anları kameralara yansıdı.

İstanbul İstihbarat Şube ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı. Polis ekipleri 2016'da meslekten ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden yakalama kararı olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Çekmeköy'de bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adresi takibe alan ekipler Madenler Mahallesi'nde örgüt tarafından 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine geçtiğimiz Cuma gecesi operasyon düzenledi. FETÖ/PDY üyesi Naci Ö., üzerinde başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.'ByLock' programını kullandığı da belirlenen Ö. hakkında çok sayıda itirafçı ifadesi bulunduğu öğrenildi. Hücre evinde yapılan aramalarda, sahte kimlik, 2 sahte ehliyet belgesi, örgütsel içerikli 7 kitap, dizüstü bilgisayarlar ile 3 tablet, 5 flash bellek, 2 cep telefonu ve hafıza kartı ile 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan parası ele geçirildi. Yine evde yapılan aramalarda FETÖ üyesi eski polis müdürünün kaleme aldığı 'cancazım' başlıklı bir şiir ele geçirildi. FETÖ üyesi Naci Ö.'nin yazdığı ifade edilen ve hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ileri sürülen şiirde 'altın nesil' diye bahsettiği FETÖ üyelerini işaret eden mısralar yer alıyor. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen eski polis müdürü Naci Ö. Sevk edildiği mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

------------------Şüphelinin gözaltına alınması-Evde yapılan aramalar-Yazdığı mektup-Şüphelinin fotoğrafı

- İstanbul