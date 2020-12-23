FETÖ'DEN ARANAN ESKİ POLİS MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika

FETÖ'DEN ARANAN ESKİ POLİS MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE BÖYLE YAKALANDI

23.12.2020 11:45
FETÖ'DEN ARANAN ESKİ POLİS MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE BÖYLE YAKALANDI, System.String[]

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski polis müdürü, gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski polis müdürü, gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyon ve yakalanma anları kameralara yansıdı.

İstanbul İstihbarat Şube ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı. Polis ekipleri 2016'da meslekten ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden yakalama kararı olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Çekmeköy'de bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adresi takibe alan ekipler Madenler Mahallesi'nde örgüt tarafından 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine geçtiğimiz Cuma gecesi operasyon düzenledi. FETÖ/PDY üyesi Naci Ö., üzerinde başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.'ByLock' programını kullandığı da belirlenen Ö. hakkında çok sayıda itirafçı ifadesi bulunduğu öğrenildi. Hücre evinde yapılan aramalarda, sahte kimlik, 2 sahte ehliyet belgesi, örgütsel içerikli 7 kitap, dizüstü bilgisayarlar ile 3 tablet, 5 flash bellek, 2 cep telefonu ve hafıza kartı ile 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan parası ele geçirildi. Yine evde yapılan aramalarda FETÖ üyesi eski polis müdürünün kaleme aldığı 'cancazım' başlıklı bir şiir ele geçirildi. FETÖ üyesi Naci Ö.'nin yazdığı ifade edilen ve hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı ileri sürülen şiirde 'altın nesil' diye bahsettiği FETÖ üyelerini işaret eden mısralar yer alıyor. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen eski polis müdürü Naci Ö. Sevk edildiği mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

------------------Şüphelinin gözaltına alınması-Evde yapılan aramalar-Yazdığı mektup-Şüphelinin fotoğrafı


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, PDY soruşturması, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'DEN ARANAN ESKİ POLİS MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Tigres, tarihinde ilk kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı Thomas Heurtel, gizlice Real Madrid ile görüşünce Barcelona uçağına alınmadı         
11:45
Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak Söğüt'te bulunan 6 milyar dolarlık altın rezervi 2 yıl içinde yerli imkanlarla çıkarılacak         
11:09
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor         
10:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor         
10:30
Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,64'ten işlem görüyor         
10:25
İstanbul Havalimanı'nda, Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda, Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi         
09:59
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi Altın rezervi keşfinin ardından Gübretaş Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman getirildi         
19:59
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 12:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'DEN ARANAN ESKİ POLİS MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE BÖYLE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei