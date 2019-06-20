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FETÖ'den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar'da yakalandı

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Sayıştay başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

FETÖ'den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar'da yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Sayıştay başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının Akhisar'da iki ayrı hücre evinde saklandığını tespit etti. Evlere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ bağlantıları nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A.'yı gözaltına aldı. Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Manisa, Sayıştay, Akhisar, 3. Sayfa
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