FETÖ'den aranan eski Sayıştay başdenetçisi Akhisar'da yakalandı
1 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Sayıştay başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
'nın Akhisar
ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski Sayıştay
başdenetçisinin de bulunduğu 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının Akhisar'da iki ayrı hücre evinde saklandığını tespit etti. Evlere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ bağlantıları nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A.'yı gözaltına aldı. Afyonkarahisar ve Ankara
'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MANİSA
Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu
Dublin-İzmir uçağında rezalet! Tuvalette ilişkiye girdiler
Üniversiteli kızlara cinsel organını gösteren sapıktan iğrenç savunma: Karım gidince boşluğa düştüm
Sahte EFT mesajıyla otomobilini kaptırdı!