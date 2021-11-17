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Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı - Son Dakika

Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı

17.11.2021 12:13

Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı FETÖ'den ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan eski Yarbay Cafer Tongur ve eski Binbaşı Hakan Koçyiğit, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı

ANKARA - FETÖ'den ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan eski Yarbay Cafer Tongur ve eski Binbaşı Hakan Koçyiğit, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Edinilen bilgiye göre FETÖ üyeleri ile büfe, ankesör ve sabit hatlardan irtibatı olduğu tespit edilen ve daha önce yapılan operasyonlarda yakalanamayan, kendi, eş ve çocuklarının MERNİS adres kayıtları bulunmayan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Yarbay rütbesiyle görev yapmakta iken 677 sayılı KHK ile ihraç edilen, FETÖ üyeleri ile büfe, ankesör, sabit hatlardan ardışık aranması bulunan ve Bylock kullandığı yönünde tespit yapılan Cafer Togur saklandığı evde gözaltına alındı. Yine aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Binbaşı rütbesiyle görev yaparken 677 sayılı KHK ile ihraç edilen, FETÖ üyeleri ile büfe, ankesör, sabit hatlardan ardışık aranması bulunan ve Bylock kullandığı tespit edilen Hakan Koçyiğit, isimli firari şüpheli teknik ve fiziki takip çalışmalar neticesinde saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı
Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı
Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı
Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Binbaşı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te, FETÖ'cü yarbay ve binbaşına gözaltı - Son Dakika


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