Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Eski Yüzbaşı Sahte Kimlikle Yakalandı

Fetö'den Aranan Eski Yüzbaşı Sahte Kimlikle Yakalandı

23 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski yüzbaşı, Van'da sahte kimlikle yakalandı.

Fetö'den Aranan Eski Yüzbaşı Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski yüzbaşı, Van'da sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen bir kişiyi, X-Ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilince durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu.

Ekiplerce yapılan sorgulamada, şüphelinin, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Ordu'nun Altınordu ilçesi eski Jandarma Komutanı yüzbaşı Kamuran Şahin olduğu belirlendi.

Hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arama kararı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:28 Kaynak: AA

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