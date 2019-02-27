Fetö'den Aranan Eski Yüzbaşı Sahte Kimlikle Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski yüzbaşı, Van'da sahte kimlikle yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski yüzbaşı, Van'da sahte kimlikle yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen bir kişiyi, X-Ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilince durdurdu.



Şüphelinin yapılan üst aramasında R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu.



Ekiplerce yapılan sorgulamada, şüphelinin, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Ordu'nun Altınordu ilçesi eski Jandarma Komutanı yüzbaşı Kamuran Şahin olduğu belirlendi.



Hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arama kararı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım