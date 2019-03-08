Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Gazete Editörü, Sahte Kimlikle Yakalandı

Fetö'den Aranan Gazete Editörü, Sahte Kimlikle Yakalandı

2 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda KHK ile kapatılan yayın organlarında çalışan ve hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Özcan, sahte kimlikle yakalandı.

Fetö'den Aranan Gazete Editörü, Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda KHK ile kapatılan yayın organlarında çalışan ve hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Özcan, sahte kimlikle yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği ve İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama emirleri bulunan Zafer Özcan'ın Akhisar ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan firari zanlının evinde yapılan aramada "Ali Sökel" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zafer Özcan'ın FETÖ'nün KHK ile kapatılan Zaman ve Bugün gibi gazeteleri ile Aksiyon dergisinde muhabirlik, editörlük ve müdürlük yaptığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Manisa, Akhisar, Güncel
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