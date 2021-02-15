FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

15.02.2021 18:13
FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi, System.String[]

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kurduğu belirlendi. Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Gürbüz Sevilay'ın daha sonra PKK/KCK'nın organizesiyle illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün silah, mühimmat, araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumluları ile örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi. Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayii sektörü alanındaki uluslararası bağlantılarını devreye sokan Sevilay'ın yabancı menşeili firma sorumluları ile PYD/YPG'nin Suriye'deki İHA, drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye'de bir araya getirdiği öğrenildi. Gürbüz Sevilay'ın FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı tespit edildi.

FETÖ mensubu Tamer Avcı'nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve Özbekistan'da bulundukları tespit edilen Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. - ANKARA

FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Özbekistan, Türkiye, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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