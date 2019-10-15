Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan hakim yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan hakim yakalandı

FETÖ'den aranan hakim yakalandı

1 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakim yaklaşık 1.5 ay sonra yakalandı.

FETÖ'den aranan hakim yakalandı, System.String[]

Tokat'ta, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakim yaklaşık 1.5 ay sonra yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakimlikten ihraç İ.D, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çakmak köyünden ilçe merkezine geleceği istihbarı bilgisi alınarak çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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