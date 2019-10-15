FETÖ'den aranan hakim yakalandı

Tokat'ta, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakim yaklaşık 1.5 ay sonra yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan hakimlikten ihraç İ.D, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çakmak köyünden ilçe merkezine geleceği istihbarı bilgisi alınarak çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması ve sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT