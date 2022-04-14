FETÖ'den aranan hemşir yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan hemşir yakalandı

14.04.2022 14:43
FETÖ'den aranan hemşir yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hemşir yakalandı.

Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hemşir yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye 'bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha önceden FETÖ'den ihraç edilen H.S.'yi gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan hemşir yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'den aranan hemşir yakalandı - Son Dakika
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